"In Thailand eingefangen": Gesundheits-Schock um Darts-Superstar van Gerwen

Cardiff (Wales) - 50 Major-Gewinne, darunter drei Weltmeisterschaften und sieben Premier-League-Titel: Michael van Gerwen (35) ist zweifellos einer der erfolgreichsten Darts-Profis aller Zeiten. An erbrachte Glanzleistungen konnte der Niederländer in der jüngsten Vergangenheit jedoch nicht anknüpfen, steckt der 35-Jährige seit rund zwei Monaten in einem Formtief.