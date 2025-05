Anruf bereitet ihm Sorgen: Darts-Star zerstört Board mit Frust-Wurf

Sindelfingen - Tierische Sorgen beim Bully Boy! Der englische Darts-Star Michael Smith (34) steckt seit Monaten in der Formkrise. Nun entlud sich beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen offenbar sein Frust. Doch dem Briten machte nicht nur seine Leistung zu schaffen.

Michael Smith (34) zerstörte am Samstag ein Darts-Board. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Sichtlich genervt donnerte der Weltmeister von 2023 seinen letzten Pfeil am Samstag aus kurzer Distanz in Richtung Board. Zwar hatte der 34-Jährige gerade einen 6:5-Comeback-Sieg nach 2:5-Rückstand in der dritten Runde gegen den Deutschen Daniel Klose (45) errungen, aber zufrieden war er gar nicht.

Blöderweise traf Smith bei der Aktion den Zahlenring, der sich daraufhin löste und auf den Boden schepperte. Peinlich berührt hob die Nummer 20 der Welt den Draht auf und versuchte, ihn wieder zu befestigen. Letztlich gab er jedoch auf und überreichte ihn den Offiziellen.

Auf den ersten Blick schien es wie eine Reaktion auf die vergangenen Monate. Der Pfeilwerfer plagt sich seit einiger Zeit mit Schulter- und Handgelenksproblemen herum, erreicht nur selten sein A-Game. Im Netz enthüllte er anschließend jedoch einen traurigen Grund für die Entgleisung.

"Ich möchte mich für mein Verhalten im Spiel entschuldigen", schrieb Smith. "Auch wenn es keine Entschuldigung gibt, geht mir gerade eine Menge durch den Kopf."

"Neben meiner Schulter und meinem Handgelenk habe ich vergangene Nacht einen Anruf von meiner Frau und meinen Kindern erhalten, weil sie dachten, dass unsere Hündin Luna sterben würde", erklärte der Bully Boy.