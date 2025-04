Das schlechteste Leg der PDC-Geschichte? Darts-Star will schon Münze werfen

Joe "Rockstar" Cullen (35) verzweifelte in Österreich an der Doppel eins. (Archivfoto) © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Eigentlich deutete in der Zweitrunden-Partie der Austrian Darts Open in Graz zunächst wenig auf ein geschichtsträchtiges Match hin. Der Favorit aus England ging souverän mit 4:1 in Führung - doch dann kam Leg Nummer sechs.

Auch hier lief für den "Rockstar" zunächst alles nach Plan. Nach 15 geworfenen Darts standen noch 48 Punkte auf der Anzeige. Für einen professionellen Pfeilwerfer keine absolute Spitzenrunde, aber auch keine Schande.

Allerdings verließ Cullen bei den ersten Versuchen auf die schmalen Doppel plötzlich jegliche Treffsicherheit, während sein nachziehender Gegner die Fehler nicht nutzen konnte und ebenso am Finish verzweifelte.

So spielten sich beide allmählich ins "Madhouse" - die Doppel eins - herunter. Aber auch dort war noch lange nicht Schluss. Wurf um Wurf rauschte am acht Millimeter breiten Feld vorbei.

Das Publikum in der Steiermarkhalle feierte das große Scheitern am Oche mit einer gehörigen Portion Galgenhumor, die Spieler stiegen rasch mit ein und konnten sich das Lachen über sich selbst nicht mehr verkneifen. Derweil waren schon über 60 Darts ohne Finish ins Board geflattert.