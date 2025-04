Erstes Lebenszeichen nach Auszeit-Knall: Darts-Star meldet sich zu Wort

Dimitri Van den Bergh (30) nimmt sich eine Auszeit, aber er will stärker zurückkommen. © IMAGO / Action Plus

"Ich möchte mich für all die Unterstützung bedanken, die ich erhalte", schrieb der "Dreammaker" am Montagabend in seiner Instagram-Story.

Eine gute Woche zuvor hatte sein früherer Kollege Vincent van der Voort (49) im Podcast "Darts Draait Door" offenbart, dass der WM-Halbfinalist von 2023 eine Auszeit einlegen werde, weil ihm seine schlechte Form sehr zusetze.

Van den Berghs Partnerin Evi erklärte daraufhin, dass sich der 30-Jährige zeitnah bei seinen Fans mit einem Statement melden und alles erklären werde. Doch seitdem herrschte in den sozialen Netzwerken bezüglich der Thematik Funkstille - bis jetzt.

"Ich bedanke mich von ganzem Herzen und weiß das alles sehr zu schätzen", erklärte der World-Matchplay-Sieger von 2020 und gab auch einen Ausblick in die Zukunft: "Ich werde stärker zurückkommen."

Für immer verabschiedet sich der Publikumsliebling aus Antwerpen also wahrscheinlich nicht von den großen Darts-Bühnen. Nach der überraschenden Pausen-Nachricht machten zudem Gerüchte die Runde, dass Van den Bergh sich etwa zwei Monate rausnehmen möchte.