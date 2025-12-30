Kurz nach Tod seiner Schwester: Darts-Star erhält Morddrohungen

London (England) - In der zweiten Runde der Darts-WM feierte er noch die Sensation gegen James Wade (42), in der dritten Runde war für den Engländer Ricky Evans (35) gegen seinen Landsmann Charlie Manby (20) dann aber Schluss. Im Anschluss an die 2:4-Niederlage erlebte "Rapid" allerdings Unschönes.

Ricky Evans (35, im Bild) unterlag seinem Landsmann Charlie Manby (20) in der dritten Runde der Darts-WM. Danach regnete es Hasskommentare. © John Walton/PA Wire/dpa

"Heute war nicht mein Tag, ich habe alles gegeben, was ich konnte", schrieb der Engländer nach seinem Drittrunden-Aus auf Facebook und komplimentierte seinen Gegner: "Weiter so, Charlie, gib alles, junger Mann!!!!"

Dann wurde seine Nachricht jedoch ernst: Wie leider viel zu viele Stars bekam er zahlreiche hasserfüllte Nachrichten, die gar bis hin zu Todesdrohungen reichten.

"Danke an die nicht so netten Leute für die Morddrohungen, den Hass und die Witze über mein Gewicht ...", gab "Rapid" tiefe Einblicke in die Anfeindungen, die er sich im Netz gefallen lassen musste.

Der 35-Jährige, der für seine verrückten Walk-Ons bekannt ist, stellte klar: "Ich war scheiße, aber ich bin immer noch besser als ihr."