Bizarres Armdrücken am Board: Darts-Stars lassen plötzlich die Muskeln spielen
Hildesheim - Auch große Erfahrung schützt offenbar nicht vor kindischen Mätzchen! Bei den beiden Darts-Stars James Wade (42) und Mensur Suljovic (53) ging das Kräftemessen schon vor ihrem Achtelfinale im Players Championship am Montag in Hildesheim los - und sorgte für kuriose Szenen.
Schon während des Aufwärmens baute sich "The Machine" nämlich auf einmal ohne ersichtlichen Grund mit ernster Miene und breiter Brust vor dem Österreicher auf. Der ließ sich davon aber nicht beeindrucken, warf weiter seine Übungspfeile und grinste süffisant.
Anschließend offerierte Suljovic - ganz gemäß seines Spitznames "The Gentle" - dem Briten einen Handschlag zum Friedensschluss, doch sein Gegenüber griff sehr beherzt zu.
Was sich daraufhin entwickelte, hätte auch eine Szene vom Schulhof sein können: Beide rangen um die Arm-Vorherrschaft, ließen nicht locker und zogen sich zum Teil gegenseitig über die Bühne.
Immerhin endete der skurrile Zwist mit zwei Lächeln auf beiden Gesichtern und noch einem echten Abklatschen, bevor es schließlich sportlich ernst wurde.
Kinder von Traurigkeit sind die Pfeilwerfer ohnehin nicht. Erst bei der letzten Weltmeisterschaft legte sich Suljovic mit Joe Cullen (36) an, der "Rockstar" warf dem Ösi aufgrund seines Gehabes auf der Bühne sogar Betrug vor.
Wade schoss in den zurückliegenden Wochen wegen seiner Nicht-Berücksichtigung für die Premier League gegen die PDC und sorgte bei den Players Championship im vergangenen Jahr mit einem Furz-Eklat für Diskussionen.
Das kuriose Armdrück-Duell zwischen James Wade und Mensur Suljovic im Video
James Wade gewinnt den Auftakt der Pro Tour 2026
Das Duell an der Scheibe ging übrigens mit 6:3 an Wade, der sich anschließend auch noch gegen besagten Cullen (6:5), Michael van Gerwen (36, 7:6) sowie im Finale mit 8:6 gegen Nathan Aspinall (34) durchsetzte und mit einem Sieg in die Pro-Tour-Saison 2026 startete.
Auch aus deutscher Sicht lief es nicht ganz verkehrt, Gabriel Clemens (42) erreichte das Viertelfinale, wo gegen Aspinall (1:6) Schluss war, Max Hopp (29) schaffte es wenigstens ins Achtelfinale gegen Cullen (3:6).
Titelfoto: Bildmontage: Steven Paston/PA Wire/dpa, David Inderlied/dpa