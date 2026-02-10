Bizarres Armdrücken am Board: Darts-Stars lassen plötzlich die Muskeln spielen

Hildesheim - Auch große Erfahrung schützt offenbar nicht vor kindischen Mätzchen! Bei den beiden Darts-Stars James Wade (42) und Mensur Suljovic (53) ging das Kräftemessen schon vor ihrem Achtelfinale im Players Championship am Montag in Hildesheim los - und sorgte für kuriose Szenen.

Mensur Suljovic (53) geriet bei den Players Championship mit seinem Kontrahenten James Wade aneinander. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Schon während des Aufwärmens baute sich "The Machine" nämlich auf einmal ohne ersichtlichen Grund mit ernster Miene und breiter Brust vor dem Österreicher auf. Der ließ sich davon aber nicht beeindrucken, warf weiter seine Übungspfeile und grinste süffisant.

Anschließend offerierte Suljovic - ganz gemäß seines Spitznames "The Gentle" - dem Briten einen Handschlag zum Friedensschluss, doch sein Gegenüber griff sehr beherzt zu.

Was sich daraufhin entwickelte, hätte auch eine Szene vom Schulhof sein können: Beide rangen um die Arm-Vorherrschaft, ließen nicht locker und zogen sich zum Teil gegenseitig über die Bühne.

Immerhin endete der skurrile Zwist mit zwei Lächeln auf beiden Gesichtern und noch einem echten Abklatschen, bevor es schließlich sportlich ernst wurde.

Kinder von Traurigkeit sind die Pfeilwerfer ohnehin nicht. Erst bei der letzten Weltmeisterschaft legte sich Suljovic mit Joe Cullen (36) an, der "Rockstar" warf dem Ösi aufgrund seines Gehabes auf der Bühne sogar Betrug vor.

Wade schoss in den zurückliegenden Wochen wegen seiner Nicht-Berücksichtigung für die Premier League gegen die PDC und sorgte bei den Players Championship im vergangenen Jahr mit einem Furz-Eklat für Diskussionen.