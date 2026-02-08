Es gibt einen Haken: Steigt Darts-Weltmeister Littler bald in den Boxring?

Liverpool (England) - Beim Darts hat Zweifach-Weltmeister Luke Littler im zarten Alter von 19 Jahren schon fast alles erreicht. Daher schaut sich "The Nuke" offenbar bereits nach neuen Herausforderungen um.

Lässt Darts-Weltmeister Luke Littler (19) künftig die Fäuste fliegen? © John Walton/PA Wire/dpa

Am Samstagabend feuerte der amtierende WM-Champion seinen Kumpel Luke Turner (21) bei dessen Boxkampf gegen Jensen Irving (35) in Liverpool an - und ließ dabei auch eigene Ambitionen, in den Ring zu steigen, durchblicken.

"Ich würde es liebend gerne machen, ein einmaliger Kampf, bei Misfits", erklärte der 19-Jährige im Rahmen des Events auf Nachfrage am DAZN-Mikrofon.

Das vom britischen YouTube-Star KSI (32) gegründete "Misfits Boxing" organisiert seit einigen Jahren Faust-Gefechte im großen Stil, aber mit Kontrahenten, die nicht unbedingt aus dem Boxen kommen müssen. Neben der Internetpersönlichkeit selbst traten auch schon Ex-NFL-Runningback Le'Veon Bell (33), Ex-Fußballprofi Danny Simpson (39) oder zuletzt der umstrittene Influencer Andrew Tate (39) durch die Seile.

Reiht sich Littler schon bald ein? Wohl eher nicht, denn es gibt einen Haken: "Ich würde es wirklich gern versuchen, aber meine Freundin hat etwas dagegen", sagte der Pfeilwerfer. Seit rund einem Jahr ist der Engländer mit seiner Partnerin Faith Millar (19) zusammen.