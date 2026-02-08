Es gibt einen Haken: Steigt Darts-Weltmeister Littler bald in den Boxring?
Liverpool (England) - Beim Darts hat Zweifach-Weltmeister Luke Littler im zarten Alter von 19 Jahren schon fast alles erreicht. Daher schaut sich "The Nuke" offenbar bereits nach neuen Herausforderungen um.
Am Samstagabend feuerte der amtierende WM-Champion seinen Kumpel Luke Turner (21) bei dessen Boxkampf gegen Jensen Irving (35) in Liverpool an - und ließ dabei auch eigene Ambitionen, in den Ring zu steigen, durchblicken.
"Ich würde es liebend gerne machen, ein einmaliger Kampf, bei Misfits", erklärte der 19-Jährige im Rahmen des Events auf Nachfrage am DAZN-Mikrofon.
Das vom britischen YouTube-Star KSI (32) gegründete "Misfits Boxing" organisiert seit einigen Jahren Faust-Gefechte im großen Stil, aber mit Kontrahenten, die nicht unbedingt aus dem Boxen kommen müssen. Neben der Internetpersönlichkeit selbst traten auch schon Ex-NFL-Runningback Le'Veon Bell (33), Ex-Fußballprofi Danny Simpson (39) oder zuletzt der umstrittene Influencer Andrew Tate (39) durch die Seile.
Reiht sich Littler schon bald ein? Wohl eher nicht, denn es gibt einen Haken: "Ich würde es wirklich gern versuchen, aber meine Freundin hat etwas dagegen", sagte der Pfeilwerfer. Seit rund einem Jahr ist der Engländer mit seiner Partnerin Faith Millar (19) zusammen.
Darts-Star Luke Litter konnte bereits Box-Erfahrung sammeln
Auf Gedankenspiele um einen möglichen Gegner ließ sich die Nummer eins der Darts-Welt trotzdem ein und gab sich dabei gewohnt selbstsicher, denn er würde "gegen jeden" antreten, versicherte Littler.
Allzu weit hergeholt ist der gewagte Wechsel der Sportart derweil nicht. Schon vor knapp zwei Jahren erklärte der Brite im Podcast "The MMA Hour", dass er bereits etwas Erfahrung in Boxhandschuhen sammeln konnte.
"Ich habe es ein- oder zweimal probiert, als ich jünger war", verriet er damals und erklärte zudem, dass er gern gegen den TikToker Brandon "Beavo" Beavis (24) die Fäuste fliegen lassen würde.
