Nächster Pikachu-Knaller bei der Darts-WM! Pietreczko als letzter Deutscher im Achtelfinale

Ricardo Pietreczko (30) hat für die nächste Überraschung gesorgt - und ist ins Achtelfinale der Darts-WM eingezogen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Am heutigen Freitagnachmittag bezwang der 30-Jährige den Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams (34) deutlich mit 4:1 und zieht damit als einzig verbliebender Deutscher in die Runde der letzten 16.

Dies hatte zuvor nur Gabriel Clemens (41) geschafft, war das Event - wie auch für Landsmann Martin Schindler (28) - in diesem Jahr jedoch keineswegs von Erfolg gekrönt. Beide Spieler schieden bereits früh raus, konnten nicht überzeugen.

Anders hingegen Pietreczko, der bereits im Vorfeld der Drittrundenpartie gegen seinen englischen Kontrahenten versichert hatte, sich nicht auf die "Spielchen von Williams" einzulassen: "Ich will mich auf mich konzentrieren und dann kann es nur gut werden", so Pikachu im Gespräch mit Sport1 - und so kam es dann auch.

Pietreczko zeigte sich von Beginn an hoch motiviert, konnte die ersten beiden Sätze für sich entscheiden. Zwar gelang Williams, der zuvor noch Ex-Champion Rob Cross (34) aus dem Turnier geworfen hatte, der zwischenzeitliche 2:1-Anschluss - doch Pietreczko setzte noch einen obendrauf und holte sich mit einer starken Performance auch die letzten beiden Sätze zum 4:1-Endstand.