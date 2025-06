Darts-Star James Wade sorgt erneut für Furz-Ärger: Gegner ringt um Fassung

Alles in Kürze

Caller Owen Binks (30) war von der Stänkerei allerdings gar nicht begeistert und ermahnte die Spieler: "Dieses Match wird live im Stream übertragen", so der Brite.

Doch der Duft-Angriff hatte wohl gesessen, denn Wright rang einige Sekunden um Fassung und brauchte seine Erholungszeit, bis er die Pfeile wieder zum nächsten Wurf in die Hand nahm.

"Er ist rausgerutscht. Warte einen Moment", gestand "The Machine" den Gas-Fauxpas und versuchte zugleich, ihn herunterzuspielen.

Eigentlich wollte sich James Wade (42) das Furzen auf der Bühne abgewöhnen. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Ob bewusster Schachzug oder ehrliches Versehen - dem Spiel von Wade hat das Malheur nicht geschadet. Er gewann die Partie am Ende mit 6:5. Am Donnerstagabend folgte dann in Blackpool auch endlich das Ende der Titel-Durststrecke, als er Scott Williams (35) im Finale mit 8:3 besiegte.

Trotzdem hinterlässt die Furz-Entgleisung gegen Wright einen bitteren Beigeschmack, denn Wade fällt nicht zum ersten Mal mit körpereigenen Gasen auf.

Bereits im vergangenen September entfleuchte ihm ein Pups während der Partie gegen Callan Rydz (26).

Zunächst schob "The Machine" das Geräusch noch auf den Klettverschluss seiner Schuhe, später gab er den Furz dann aber doch zu - und gelobte eigentlich Besserung.