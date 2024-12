Debakel bei Darts-WM: Deutscher Hoffnungsträger und Altmeister fliegen früh raus!

Dabei wollte er mindestens die Erfolge der beiden Vorjahre bestätigen, als er jeweils in die 3. Runde einzog. Doch die Zahlen an diesem gebrauchten Abend waren verheerend!

Speziell am Doppel scheiterte The Wall immer wieder und äußerte später tief enttäuscht bei Sport1: "Heute stehe ich da oben, als wenn ich gefühlt das erste Mal auf Doppel werfe. Ich hatte überhaupt kein Gefühl auf die Doppel da oben. Und das war echt eine Katastrophe."

Der gebürtige Strausberger scheiterte in seinem Auftaktspiel gegen die Nummer 43 der Weltrangliste, Callan Ryts (26), klar und deutlich mit 0:3!

Auch für den zweifachen Weltmeister Gary Anderson (54) ist früh Schluss. © John Walton/PA Wire/dpa

Ähnliches Bild bei Gary Anderson (54): Der Flying Scotsman traf bei 20 Doppel-Versuchen nur dreimal und musste schon früh die Segel streichen.

Dabei galt Kontrahent Jeffrey de Graaf (34) als dankbarer Gegner zum Start (Platz 81 der Weltrangliste). Doch der Schwede wuchs an dem Abend über sich hinaus, versenkte 75 Prozent seiner Doppels, spielte einen Average von 95.

Anderson blieb an seinem Geburtstag nur das Nachsehen, mit einer 0:3-Klatsche flog der Schotte nach Hause! Dabei galt der Weltmeister von 2015 und 2016 für viele als Geheimfavorit, hatte bis dahin eine richtig gute Saison gespielt.

Es war die nächste frühe Sensation bei der Darts-WM 2025, nachdem am Donnerstag in Michael Smith (34) der Champion von 2023 in wahren echten Pfeile-Krimi gescheitert war.