Sohn von Darts-Star Whitlock schimpft auf deutschen Gegner: "Dreister Betrug"

Kalkar - Großer Knatsch bei der Q-School! Im Quali-Turnier für die Profitour im Darts wollte Mason Whitlock (21) eigentlich in die Fußstapfen seines schon berühmten Vaters Simon (56) treten, doch gegen den deutschen Teilnehmer Robin Pietsch war am Dienstag Schluss. Anschließend erhob der Australier heftige Vorwürfe.

Mason Whitlock (21) war von seinem deutschen Gegner in der Q-School gar nicht angetan. © Screenshot/Instagram/masonwhitlockdarts

"Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Taktikspielchen und derart dreisten Betrug erlebt. Peinlich, um ehrlich zu sein", schrieb der 21-Jährige nach dem Match in seiner Instagram-Story.

Darunter war nur der Name seines Gegners zu lesen, der sich mit einem klaren 5:0-Sieg in der Runde der letzten 128 durchgesetzt hatte.

Wie genau Pietsch geschummelt haben soll, darauf ging der Sprössling des WM-Finalisten von 2010 zunächst nicht ein. In den Kommentaren zu einem weiteren Beitrag brachte Whitlock aber etwas Licht ins Dunkel.

"Der Typ hat das Ausbullen gewonnen, sich umgedreht, mich angeschaut und mir ins Gesicht gejubelt. Ihr könnt Euch vorstellen, wie es danach weiterging", schrieb der 21-Jährige.

Einige Nutzer merkten daraufhin an, dass es sich dabei wohl kaum um Betrug handele, selbst wenn die Art und Weise vielleicht nicht die feinste gewesen sei. "Etwas zu tun, um den Gegner absichtlich aus der Fassung zu bringen, ist für mich Betrug", legte der Whitlock-Sohn nach.

Später löschte er seine Story dann allerdings doch vorzeitig.