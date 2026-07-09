09.07.2026 17:14 Steiler Aufstieg, dann in Versenkung verschwunden: Früheres Darts-Talent will es noch einmal wissen

Der ehemalige Darts-Profi und dreimalige WM-Achtelfinalist Benito van de Pas feilt an seinem Comeback.

Von Florian Mentele

Niederlande - Er will es noch einmal wissen! Jahrelang galt Benito van de Pas (33) als großes Darts-Talent. Der Niederländer gehörte zu einer goldenen Generation seines Landes, feierte einige Achtungserfolge und spielte sich in die Weltspitze - bis es ab 2020 sehr ruhig um ihn wurde. Doch jetzt steht "Big Ben" wieder an der Scheibe.

Der frühere Darts-Profi Benito van de Pas (33) greift wieder an. © IMAGO / PA Images "Es ist schön, zurück zu sein. Ich weiß, dass ich noch viel besser spielen kann. Aber ich bin erst seit vier Monaten wieder zurück, also denke ich mir, dass ich jetzt einfach Spaß haben sollte", erzählte der mittlerweile 33-Jährige im Interview mit der MODUS Super Series. Dort will van de Pas seine zwischenzeitlich unterbrochene Karriere mit Siegen wieder in Schwung bringen. Dabei war er eigentlich schon viel weiter. Mit 18 Jahren warf sich der gebürtige Tilburger bei der BDO ins Rampenlicht, auch nach dem Wechsel zur PDC ging es dann weiter steil bergauf. Von 2015 bis 2017 erreichte er dreimal in Folge das Achtelfinale der WM. Darts Deutscher Darts-Star Schindler findet deutliche Worte: "Idioten im Internet" "Ich habe viele Spiele gewonnen. Innerhalb von zwei, drei Jahren war ich dann unter den Top 32", sagte er. "Wenn du jung bist, denkst du nicht nach, du wirfst einfach und gehst von Turnier zu Turnier." Irgendwann plumpste van de Pas jedoch von der Erfolgswelle. 2021 verlor er seine Tour-Card, das Profi-Dasein hatte sich damit erst einmal erledigt.

Benito van de Pas will seine zehnte WM spielen