Steiler Aufstieg, dann in Versenkung verschwunden: Früheres Darts-Talent will es noch einmal wissen
Niederlande - Er will es noch einmal wissen! Jahrelang galt Benito van de Pas (33) als großes Darts-Talent. Der Niederländer gehörte zu einer goldenen Generation seines Landes, feierte einige Achtungserfolge und spielte sich in die Weltspitze - bis es ab 2020 sehr ruhig um ihn wurde. Doch jetzt steht "Big Ben" wieder an der Scheibe.
"Es ist schön, zurück zu sein. Ich weiß, dass ich noch viel besser spielen kann. Aber ich bin erst seit vier Monaten wieder zurück, also denke ich mir, dass ich jetzt einfach Spaß haben sollte", erzählte der mittlerweile 33-Jährige im Interview mit der MODUS Super Series.
Dort will van de Pas seine zwischenzeitlich unterbrochene Karriere mit Siegen wieder in Schwung bringen. Dabei war er eigentlich schon viel weiter.
Mit 18 Jahren warf sich der gebürtige Tilburger bei der BDO ins Rampenlicht, auch nach dem Wechsel zur PDC ging es dann weiter steil bergauf. Von 2015 bis 2017 erreichte er dreimal in Folge das Achtelfinale der WM.
"Ich habe viele Spiele gewonnen. Innerhalb von zwei, drei Jahren war ich dann unter den Top 32", sagte er. "Wenn du jung bist, denkst du nicht nach, du wirfst einfach und gehst von Turnier zu Turnier."
Irgendwann plumpste van de Pas jedoch von der Erfolgswelle. 2021 verlor er seine Tour-Card, das Profi-Dasein hatte sich damit erst einmal erledigt.
Benito van de Pas will seine zehnte WM spielen
"Vor vier Jahren hat es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht", erinnerte sich der Niederländer. "Ich war zu Hause, habe drei, vier Jahre nicht gespielt. Zu Beginn des Jahres dachte ich mir aber, dass ich mein Hobby wieder aufnehmen sollte. Jetzt macht mir das Training Spaß."
Schon 2023 versuchte es van de Pas mit einem Comeback, doch das kam zu früh.
"Vor ein paar Jahren habe ich danach gleich wieder aufgehört. Ich war glaube ich auch verletzt, mein Arm hat wehgetan. Jetzt kann ich wieder trainieren, der Schmerz ist weg", erklärte er, wieso nun ein besserer Zeitpunkt sei.
Und ein Ziel hat der Darts-Hüne ebenfalls vor Augen: "Ich habe mir gesagt, dass ich schon neun Weltmeisterschaften gespielt habe - und ich will zehn. Ich hoffe, ich schaffe das, bevor ich 40 bin. Also habe ich noch sieben Jahre Zeit."
Dabei soll ihm seine neue Einstellung zum Pfeilsport helfen: "Wenn ich jetzt verliere, gehe ich nach Hause zu meinen Kindern. Ich bin ein anderer Mensch als noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren war ich nach einer Niederlage wütend. Wenn man Kinder bekommt, verändert einen das. Ich bin jetzt älter und weiser."
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