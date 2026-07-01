Kokain, Meth, Knast: Ex-Darts-Talent gibt verstörende Einblicke in tiefen Fall
Australien - Einige Jahre, bevor Luke Littler (19) den Darts-Zirkus als Jungspund aufmischte, sorgte bereits ein anderes Riesentalent für reichlich Aufsehen: Corey Cadby. Der Australier brachte Phil Taylor (65) zur Weißglut, schnappte sich den Junioren-WM-Titel und spaltete die Fangemeinde mit seiner süffisanten Art. Zum ganz großen Durchbruch reichte es beim heute 31-Jährigen dann aber doch nicht - aus tragischen Gründen.
"Ich wurde im Januar aus dem Gefängnis entlassen, bin wieder nach Davenport gezogen und lebe dort jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter", verriet der Pfeilwerfer im Interview mit "Bang On Target".
2016 war Cadby wie ein Komet am Oche eingeschlagen, hatte sieben Titel auf der Pro Tour gewonnen und sich so einen Startplatz für die Weltmeisterschaft 2017 gesichert. Im Jahr darauf erreichte er noch das Finale der UK Open, doch der Teufel saß dem gebürtigen Tasmanier da schon auf der Schulter.
Zwischenzeitlich zog sich der "King" komplett aus dem Darts zurück, ein Comeback-Versuch 2023 scheiterte. Zwar sicherte sich Cadby über die Q-School sogar wieder eine Tour Card, allerdings nahm er daraufhin an keinem Turnier teil.
"Ich wurde acht Monate verknackt, weil ich in ein Hungry-Jack's-Restaurant gegangen bin und ohne Maske nach dem Safe gefragt habe", erklärte das einstige Wunderkind. "Hungry Jack's" ist ein australischer Burger-King-Ableger.
"Ich war auf Kokain und weiß gar nicht wirklich, warum ich es gemacht habe", gestand Cadby weiter.
Corey Cadby greift Freund seiner Tante auf Crystal Meth an
Immer wieder machten persönliche Probleme einen Strich durch die vielversprechende Karriererechnung eines Rohdiamanten, der vor Talent nur so strotzte, und der den großen Phil Taylor als erster Spieler überhaupt bei den Perth Darts Masters 2016 auf australischem Boden besiegte.
"Rückblickend hätte ich nach dem Gewinn der Tour Card direkt nach Großbritannien fliegen sollen. Dann hätte ich vermutlich nicht gemacht, was ich gemacht habe", sagte Cadby. "Ich habe wieder mit meinen alten Kumpels abgehangen, und ehe ich mich versah, habe ich einen Burgerladen ausgeraubt."
Eine zweite Gefängnisstrafe dauerte weitere 28 Monate. Der frühere Darts-Star musste sich für Hausfriedensbruch und Körperverletzung verantworten, weil er den Lebensgefährten seiner Tante attackiert hat. Dieser habe seine Partnerin laut dem Pfeilwerfer in der Beziehung jedoch psychisch misshandelt.
"Damals war ich auf Crystal Meth", begründete der Australier seine Tat weiter.
Mittlerweile sei Cadby aber clean und wieder auf einem besseren Weg. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten: Seine Ehefrau ist erneut schwanger, im Oktober soll das zweite gemeinsame Kind zur Welt kommen.
Titelfoto: IMAGO / Action Plus