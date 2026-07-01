Kokain, Meth, Knast: Ex-Darts-Talent gibt verstörende Einblicke in tiefen Fall

Australien - Einige Jahre, bevor Luke Littler (19) den Darts-Zirkus als Jungspund aufmischte, sorgte bereits ein anderes Riesentalent für reichlich Aufsehen: Corey Cadby. Der Australier brachte Phil Taylor (65) zur Weißglut, schnappte sich den Junioren-WM-Titel und spaltete die Fangemeinde mit seiner süffisanten Art. Zum ganz großen Durchbruch reichte es beim heute 31-Jährigen dann aber doch nicht - aus tragischen Gründen.

Vor rund zehn Jahren zählte Corey Cadby (31) zu den größten Darts-Talenten der Welt. (Archivfoto) © IMAGO / Action Plus

"Ich wurde im Januar aus dem Gefängnis entlassen, bin wieder nach Davenport gezogen und lebe dort jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter", verriet der Pfeilwerfer im Interview mit "Bang On Target".

2016 war Cadby wie ein Komet am Oche eingeschlagen, hatte sieben Titel auf der Pro Tour gewonnen und sich so einen Startplatz für die Weltmeisterschaft 2017 gesichert. Im Jahr darauf erreichte er noch das Finale der UK Open, doch der Teufel saß dem gebürtigen Tasmanier da schon auf der Schulter.

Zwischenzeitlich zog sich der "King" komplett aus dem Darts zurück, ein Comeback-Versuch 2023 scheiterte. Zwar sicherte sich Cadby über die Q-School sogar wieder eine Tour Card, allerdings nahm er daraufhin an keinem Turnier teil.

"Ich wurde acht Monate verknackt, weil ich in ein Hungry-Jack's-Restaurant gegangen bin und ohne Maske nach dem Safe gefragt habe", erklärte das einstige Wunderkind. "Hungry Jack's" ist ein australischer Burger-King-Ableger.

"Ich war auf Kokain und weiß gar nicht wirklich, warum ich es gemacht habe", gestand Cadby weiter.