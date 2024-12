Was war denn da los? Sorgen um Darts-Star Peter Wright!

Dennoch gelang es ihm, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich souverän durchzusetzen. "Ich glaube, Jermaine hatte Mitleid mit mir. Aber es hatte keinen Einfluss auf meine Darts. Ich hielt den Atem an", erklärte Wright nach dem Duell im Interview.

Und auch während der Drittrundenpartie im altehrwürdigen Alexandra Palace - liebevoll Ally Pally genannt - in London waren die gesundheitlichen Beschwerden nicht zu übersehen, hatte ihn immer wiederkehrender Husten stark belastet.

Denn bereits beim Betreten der Bühne ließ es "Snakebite" überraschend ruhig angehen, verzichtete auf seinen berühmten Tanz. Mit einem schwarzen Tuch in der Hand, das er sich immer wieder vor den Mund hielt, begrüßte er die Unparteiischen - wenn auch nur per Ellenbogen.

Am gestrigen Freitagabend setzte sich der Schotte gegen Jermaine Wattimena (36) klar mit 4:2 durch - gesundheitliche Probleme hatten dem 54-Jährigen allerdings sichtlich zu schaffen gemacht.

Allzu lange Zeit, vollständig zu genesen, hat Wright allerdings nicht. Denn bereits am morgigen Sonntagabend trifft er auf den amtierenden Champion Luke Humphries (29).

"Ich bin gerade einmal einen WM-Titel davon weg, an seine Karriere heranzukommen. Und ich bin ungefähr 25 Jahre jünger", so die Kampfansage des 29-jährigen Engländers im Vorfeld des brisanten Duells. "Ich kann noch so viel mehr, aber habe es noch nicht gezeigt", versicherte Humphries zudem.