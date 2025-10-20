Weltmeister Littler verhöhnt deutschen Darts-Star Schindler: "Mietfrei"

Hildesheim - Entwickelt sich hier etwa gerade eine handfeste Rivalität? Darts-Weltmeister Luke Littler (18) hat auf Instagram gegen die deutsche Nummer eins Martin Schindler (29) gestichelt.

Martin Schindler (29) hat Luke Littler mit seinem Interview offenbar provoziert. © John Walton/PA Wire/dpa

"Ich lebe mietfrei in seinem Kopf", schrieb der junge Engländer in seiner Instagram-Story zu einem Interview-Ausschnitt von "The Wall".

Der gebürtige Brandenburger hatte im Anschluss an den bärenstarken Comeback-Sieg (6:4) nach 1:4-Rückstand gegen den Iren William O'Connor bei der German Darts Championship in Hildesheim den Namen des amtierenden WM-Champions fallen lassen.

"Er war gnadenlos, er war sehr stark im Scoring mit 180ern und 140ern. Aber dann hat er ein paar Chancen ausgelassen und mir war klar, dass er dieses Niveau nicht halten würde – nicht einmal Luke Littler kann das – und das tat er auch nicht", so Schindler im Interview mit "DartsNews".

Eigentlich könnte man die Aussage eher als Kompliment werten, da er Littler hier ja als Beispiel für einen sehr guten Pfeilwerfer heranzog, doch bei "The Nuke" kam das offenbar anders an.