"Es stimmt": Darts-Wunderkind Littler sorgt nach Titelgewinn für Überraschung

Leicester (England) - Am Sonntagabend fegte Luke Littler (18) im Finale des World Grand Prix über Luke Humphries (30) hinweg zum nächsten Titel seiner bereits jetzt beeindruckenden Sammlung, doch der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten ist sich trotzdem noch nicht zu fein für die etwas kleineren Wettkämpfe.

Luke Littler (18) verblüffte am Sonntagabend nicht nur Sky-Moderatorin Abigail Davies mit einer überraschenden Ankündigung. © IMAGO / Action Plus

Nach dem bärenstarken 6:1-Triumph gegen die Nummer eins der Welt im englischen Leicester sorgte "The Nuke" nämlich für eine faustdicke Überraschung, als er seine Teilnahme an der Jugend-WM bestätigte.

"Es stimmt", antwortete der 18-Jährige auf die entsprechende Nachfrage von Sky-Moderatorin Abigail Davies auf der Bühne. "Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen."

Verblüffend ist das in zweierlei Hinsicht, denn das Turnier startet bereits am Montag in Wigan, also nur einen Tag nach dem Endspiel des World Grand Prix.

"Ich glaube nicht, dass morgen jemand mein Freund sein wird, aber es sind nur 20 Minuten Fahrt [von Leicester, Anm. d. Red.]. Ich werde mein Bestes geben", begründete Littler die Entscheidung.

Außerdem hat das Darts-Wunderkind die Jugend-Weltmeisterschaft gleich bei seinem Debüt 2023 gewonnen. Im Jahr darauf nahm er dann schon an der PDC-WM teil und kam direkt ins Finale, 2025 setzte er sich schließlich die Krone auf.