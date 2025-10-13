"Es stimmt": Darts-Wunderkind Littler sorgt nach Titelgewinn für Überraschung
Leicester (England) - Am Sonntagabend fegte Luke Littler (18) im Finale des World Grand Prix über Luke Humphries (30) hinweg zum nächsten Titel seiner bereits jetzt beeindruckenden Sammlung, doch der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten ist sich trotzdem noch nicht zu fein für die etwas kleineren Wettkämpfe.
Nach dem bärenstarken 6:1-Triumph gegen die Nummer eins der Welt im englischen Leicester sorgte "The Nuke" nämlich für eine faustdicke Überraschung, als er seine Teilnahme an der Jugend-WM bestätigte.
"Es stimmt", antwortete der 18-Jährige auf die entsprechende Nachfrage von Sky-Moderatorin Abigail Davies auf der Bühne. "Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen."
Verblüffend ist das in zweierlei Hinsicht, denn das Turnier startet bereits am Montag in Wigan, also nur einen Tag nach dem Endspiel des World Grand Prix.
"Ich glaube nicht, dass morgen jemand mein Freund sein wird, aber es sind nur 20 Minuten Fahrt [von Leicester, Anm. d. Red.]. Ich werde mein Bestes geben", begründete Littler die Entscheidung.
Außerdem hat das Darts-Wunderkind die Jugend-Weltmeisterschaft gleich bei seinem Debüt 2023 gewonnen. Im Jahr darauf nahm er dann schon an der PDC-WM teil und kam direkt ins Finale, 2025 setzte er sich schließlich die Krone auf.
Max Hopp lobt Luke Littler für Teilnahme an der Jugend-WM
Eine Rückkehr auf die Jugend-Bühne ist angesichts dieses Werdegangs sehr ungewöhnlich, insbesondere mit Blick auf den Zeitplan. Am Dienstag und Mittwoch stehen für den Teenager nämlich schon die Player Championships Nummer 31 und 32 auf dem Programm. Die finden aber glücklicherweise ebenfalls in Wigan statt.
"Das ehrt ihn auch", lobte der deutsche Darts-Profi Max Hopp (29) während der Übertragung als Sport1-Experte die Einstellung des englischen Kollegen.
Die Pfeilwerfer-Jugend dürfte sich hingegen eher weniger freuen, denn Littler befindet sich aktuell mal wieder in bestechender Form. Beim World Grand Prix, wo im Modus Double-In/Double-Out gespielt wird, reihte er eine Glanzleistung an die nächste.
"Der World Grand Prix ist wahrscheinlich eines der schwersten Majors, die man gewinnen kann, abgesehen von der WM. Man muss vom ersten Dart an hellwach sein, denn der Start auf die Doppel macht es zu einer ganz anderen Art von Herausforderung", erklärte Littler in einer Medienrunde nach dem Turniersieg.
Titelfoto: IMAGO / Action Plus