Nach langer Auszeit: Zweifacher Darts-Weltmeister vor Comeback?

Darts-Star Adrian Lewis hat seine Pfeile vor zwei Jahren beiseitegelegt, nun liebäugelt er mit einem Comeback.

Von Florian Mentele

England - 2011 und 2012 holte Adrian Lewis (40) zwei Weltmeistertitel in Folge und katapultierte sich in den Darts-Olymp, doch rund zehn Jahre später kam der frühere Elite-Spieler einfach nicht mehr an sein Top-Niveau heran - bis er die Pfeile im April 2023 schließlich auf unbestimmte beiseitelegte. Nun liebäugelt "Jackpot" aber mit einem Comeback.

Adrian "Jackpot" Lewis (40) fehlt seit zwei Jahren auf der Tour, hat die Pfeile aber wohl noch nicht endgültig in die Schublade gelegt. © Kieran Cleeves/PA Wire/dpa Seit nunmehr zwei Jahren tritt der Engländer aus Stoke-on-Trent nicht mehr bei der PDC-Tour an, fiel dadurch aus der Order of Merit und müsste sich erst über die Q-School qualifizieren. "Es fühlt sich an, als wäre ich am Scheideweg. Willst du zurückkommen? Willst du es tun? Was ist mein nächster Schritt?", fragte sich Lewis in der neuesten Folge des Podcasts "Tops and Tales". Dabei gehe es nicht nur um seine Leistungen an der Scheibe. Die Auszeit habe nämlich auch einen persönlichen Grund gehabt: die Gesundheit seiner Ehefrau und seiner Tochter. Darts "Hier keine Seltenheit": Darts-Stars erleben Reise-Chaos in Deutschland Darts Seltene Augen-Krankheit: Darts-Profi sucht Heilung für seine Tochter "Sarah hat eine unheilbare Nierenerkrankung und verbringt deshalb viel Zeit im Krankenhaus. Meine Tochter hat Autismus und ADHS, beides zusammen", erklärte der zweifache WM-Champion. "Ich wollte da nicht mehr sein, mit allen anderen Sachen, die im Hintergrund los waren", fügte Lewis an.

Adrian Lewis will "100 Prozent" bereit für sein Comeback sein