Zu "verwöhnt"? Deutscher Darts-Star attestiert abgestürztem van Gerwen fehlende "Gier"

In einer neuen Podcast-Folge widmen sich Florian Hempel und Elmar Paulke der Frage, warum Michael van Gerwen nicht mehr an seine früheren Leistungen herankommt.

Von Florian Mentele

Deutschland - Vor ziemlich genau zehn Jahren galt Michael van Gerwen (36) als das Nonplusultra im Darts, als designierter Nachfolger des großen Phil Taylor (65), der den Sport auf Dekaden hin dominieren könnte. Aber die "Green Machine" will inzwischen einfach nicht mehr so recht auf Touren kommen. Ein deutscher Pfeilwerfer hat nun einige Erklärungsansätze geliefert.

Michael van Gerwen (36) kommt aktuell nicht mehr an die Leistungen vergangener Tage heran. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa In der neuesten Ausgabe des "Game On"-Podcasts widmen sich Florian Hempel (35) und Elmar Paulke (55) nämlich genau dieser Frage: Warum läuft es bei "MvG" seit einigen Jahren nur noch selten rund? "Er hat auf der einen Seite die privaten Probleme, aber natürlich auch die gesundheitlichen", holte Hempel zunächst aus. "Aber du bist halt irgendwann auch vom Erfolg und auch finanziell verwöhnt – ich will jetzt nicht sagen satt –, aber es lässt dich ruhiger leben und die letzten drei Prozent, diese Gier nach der nächsten Million, dem nächsten Titel, (...) lässt dann einfach nach." Inzwischen ist der dreifache Weltmeister bis auf Rang vier der Order of Merit zurückgefallen, Luke Littler (19) hat ihm den Rang als Superstar der Szene längst abgelaufen. Im vergangenen Jahr trennte sich der Niederländer zudem von seiner Ehefrau Daphne, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Hinzu kommen wiederkehrende Verletzungssorgen wegen eines Karpaltunnelsyndroms am rechten Arm, weshalb er sich bereits operieren lassen musste.

Luke Littler ist an einem ganz anderen Lebenspunkt als Michael van Gerwen