Ehefrau trauert nach Fitness-Messe: Bodybuilder (†46) in Deutschland gestorben!

Köln - Große Trauer um Marco Luis! Der portugiesische Bodybuilder - bekannt unter seinem Spitznamen "Das Monster" - ist in Deutschland im Alter von nur 46 Jahren verstorben.

"Monstro" Marco Luis (†46) starb im Rahmen seines Besuchs der FIBO in Köln aus bislang unbekannten Gründen. © Screenshot/Instagram/marcoluis_monstro

Das bestätigte seine Ehefrau Mariza Luis bereits am vergangenen Sonntag in den sozialen Netzwerken. Demnach starb der gestählte Influencer in Köln, wo er die Fitness-Messe "FIBO" besucht hat.

"Er war in einem 'Paradies' und tat, was er liebte", schrieb die trauernde Witwe zu einem Video des Kraftpakets und einem Foto des Paares.

Mariza bedankte sich außerdem im Voraus für all die unterstützenden Worte, die bereits bei ihr eingehen würden. Da ihr Mann im Ausland aus dem Leben schied, müsse sie sich nach der Freigabe um die Rückführung des Leichnams nach Portugal kümmern, was mehrere Tage dauern könnte.

Sie bat daher um "Verständnis" sowie "Respekt" in dieser unendlich schwierigen Zeit.

Laut einem Beitrag ihrer Schwester Marcia Alves stehe die Familie bereits mit den Behörden in Deutschland in Kontakt.

Mariza habe zudem in den vergangenen Tagen unzählige Anrufe, SMS und Nachrichten erhalten, die sie nicht alle beantworten könne. "Ich bitte nur um Mitgefühl, Verständnis und Liebe. Eine Umarmung an alle", so die Schwägerin weiter.

Über die Todesursache machten die Angehörigen bislang keine Angaben.