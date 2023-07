Todes-Schock: Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencer stirbt in den Armen seiner Freundin

Frankfurt am Main/Thailand - Das ist ein riesiger Schock in der Szene: Der erfolgreichste deutsche Fitness-Influencer Johannes "Jo" Linder , alias "joesthetics" ist tot. Er verstarb im Alter von nur 30 Jahren.

Johannes "Jo" Lindner (†30) starb am Freitag in den Armen seiner Freundin Nicha. © Screenshot/Instagram/joesthetics, immapeaches

Die Nachricht verbreitete sich am Samstag wie ein Lauffeuer. Zuerst hatte sein Kumpel Noel Deyzel auf Instagram von seinem Tod berichtet.

Da viele das nicht glauben konnten, präzisierte er wenig später in seiner Story: "Das ist kein Scherz. Seine Mutter hat mich darum gebeten, die Menschen darüber zu informieren. Bitte behaltet Jo und seine Lieben in Euren Gebeten. Ich kann es einfach nicht fassen. Ruhe in Frieden, Bruder", schrieb er.

Wenig später bestätigte seine thailändische Freundin Nicha den Tod und erklärte auch, woran der mit 8,4 Millionen Follower auf Instagram erfolgreichste deutsche Influencer in der Fitness- und Bodybuilder-Szene, gestorben ist.

"Jo ist an einem besseren Ort. Er ist gestern an einem Aneurysma gestorben. Ich war mit ihm im Zimmer. Er legte mir die Kette um den Hals, die er für mich gemacht hatte. Dann haben wir einfach nur gekuschelt und darauf gewartet, Noel 16 Uhr im Fitnessraum zu treffen. Er lag in meinen Armen und dann ging alles einfach viel zu schnell", schreibt sie.