Mit Schaufeln und Teamgeist: EM-Spiel kann dank freiwilliger Helfer stattfinden

Damit das Rugby-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal nicht ausfallen muss, haben Freiwillige im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion Schnee geräumt.

Von Daniel Josling

Dessau-Roßlau - Damit das Rugby-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal nicht ausfallen muss, haben Freiwillige im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion Schnee geräumt. Wie die Stadt mitteilte, lag auf dem Rasen zuletzt eine rund zwölf Zentimeter hohe Schneedecke, die den Platz zunächst unbespielbar machte.

Freiwillige räumten am Wochenende Schnee im Dessauer Stadion.
Freiwillige räumten am Wochenende Schnee im Dessauer Stadion.  © Thomas Schulz/dpa

Der örtliche Veranstalter Anhalt Sport e.V. hatte gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau zu der Aktion aufgerufen. Unterstützt wurden die Arbeiten vom Stadtpflegebetrieb und den Platzwarten.

Am 14. Februar (13 Uhr) soll das Länderspiel im Rahmen der Rugby-Europameisterschaft stattfinden. Neben der Spielfläche müssen auch die Zuschauerbereiche schneefrei gemacht werden.

Die Rugby-Europameisterschaft 2026 beginnt an diesem Wochenende und läuft bis zum 15. März. Acht Mannschaften kämpfen um den Titel. Deutschland ist in Gruppe B eingeteilt und trifft dort auf Belgien, Portugal und Rumänien.

Die sportlich stärksten Nationen Europas wie Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien nehmen nicht teil, da sie parallel im Six-Nations-Turnier spielen.

Am 14. Februar findet hier das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Portugal statt.
Am 14. Februar findet hier das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Portugal statt.  © Thomas Schulz/dpa

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV bei ProSieben MAXX übertragen, alle weiteren Spiele sind kostenlos im Livestream auf Joyn zu sehen.

Titelfoto: Thomas Schulz/dpa

