Skandal um Missbrauch von Turnerinnen: Verband sieht keinen Grund für Rücktritte

Stuttgart - Im Missbrauchsskandal um Turnerinnen in Stuttgart und Mannheim liegt aus Sicht des Deutschen Turner-Bund (DTB) kein strafbares Fehlverhalten von Funktionären vor.

Beim Kunst Turn Forum in Stuttgart sollen keine Angestellten entlassen werden. © Bernd Weißbrod/dpa

Deshalb soll es auch keine personellen Konsequenzen geben, wie der DTB am Freitag mitteilte. Nachdem die Staatsanwaltschaft gegen insgesamt neun aktuelle und ehemalige Funktionäre Ermittlungen eingeleitet hat, habe die vom DTB beauftragte Kanzlei Redeker Sellner Dahs die Einleitungsverfügung geprüft.

Die Kanzlei sei zu dem Ergebnis gekommen, "dass sich eine Strafbarkeit der beschuldigten DTB-Funktionäre auf Grundlage der Einleitungsverfügung nicht nachvollziehen lasse.

Die darin enthaltenen tatsächlichen Ausführungen und rechtlichen Erwägungen seien im Ergebnis nicht geeignet, die erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe zu tragen", hieß es in einer Verbandsmitteilung. Auf dieser Grundlage sehe "das Präsidium keine Veranlassung für personelle Konsequenzen".

Der DTB nehme die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart weiterhin sehr ernst und werde diese unterstützen. Darüber hinaus behalte der DTB die weiteren Entwicklungen im Blick und "werde die Situation erforderlichenfalls ergänzend bewerten".