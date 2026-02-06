Marode Plätze und schlechte Infrastruktur: Wird der Sport von der Politik vergessen?

Sportstätten in Deutschland sind marode. Es hapert an Infrastruktur. Wie es besser gemacht werden soll und was Hamburgs Olympia Bewerbung damit zu tun hat.

Von Alice Nägle

Hamburg - Viele Sportstätten in Deutschland sind marode. Überall hapert es an sportlicher Infrastruktur. Wie es in den nächsten Jahren besser gemacht werden soll und was Hamburgs Olympia-Bewerbung damit zu tun hat.

Otto Fricke (60, l.), Vorstandsvorsitzender des DOSB und Hamburgs Sportsenator Andy Grote (57) sind sich einig: Hamburgs Olympia-Bewerbung sei ein Weg in die sportlich richtige Richtung. © Marcus Brandt/dpa Eine Milliarde Sondervermögen aus dem Topf "Infrastruktur und Klimaneutralität" für die Sanierung von Sportstätten, Schwimmbädern und Turnhallen wurde vonseiten des Bundestages zumindest beschlossen. "Wir leben in einer Zeit der Sondervermögen, wo wir ganz viele zusätzliche Investitionsmittel ins Land bringen. Es ist wichtig, dass der Sport auch stark berücksichtigt wird", erklärte Sportsenator der Hansestadt Hamburg, Andy Grote (57, SPD), bei der SPOBIS Conference 2026. Das sei allerdings nur ein Anfang. Man müsse in den nächsten Jahren dringend noch mehr machen, um die Infrastruktur dann auch ordentlich aufrechtzuerhalten, ergänzte DFB-Präsident Bernd Neuendorf (64). Sport SPOBIS 2026 eröffnet: CEO mit klarer Message an neue Generation Und mit der Hamburger Bewerbung für die Olympischen sowie Paralympischen Spiele setze man eben ein klares Zeichen dafür, dem Sport über die Bundeslandgrenze hinaus einen Schub zu geben und die Aufmerksamkeit zu schenken, die er in den Augen der drei Experten verdient habe.

Andy Grote: Politik verstehe nicht, wie wichtig Sport für Gesellschaft ist