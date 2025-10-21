Deutsche Turn-Queen zum ersten Mal Mama! Es ist ein ...

Stuttgart - Elisabeth Seitz (31) schwebt im siebten Himmel! Die deutsche Turn-Queen, die im Mai ihre lange und erfolgreiche Karriere beendet hatte , hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht und verriet sogleich: Es ist ein Junge!

Bei der Turn-EM in Leipzig verkündete Elisabeth Seitz erst ihr Karriereende und enthüllte dann ihre Schwangerschaft. © Marijan Murat/dpa

Auf Instagram teilte die deutsche Rekordmeisterin eine Reihe von Bildern, die sie zusammen mit ihrem Baby und ihrem Partner Nils Heyden zeigen.

"Unglaublich glücklich und total verliebt in dich 💙 Willkommen auf der Welt, kleiner Mann!", schrieb Seitz zu den Fotos und versah den Post mit dem Hashtag #callmemom (Deutsch: Nennt mich Mama).

Wie ihr Sohn heißt, behielt die 31-Jährige aber genauso für sich wie das Geburtsdatum.

Vor wenigen Wochen hatte Seitz ihren Followern noch Sorgen bereitet, als sie ein Bild von sich aus dem Krankenhausbett geteilt hatte. "Nach einem kleinen Schrecken vor ein paar Tagen, wurde ich stationär ins Krankenhaus aufgenommen - Uns geht es aber gut und wir warten ganz gespannt", schrieb die Stuttgarterin Anfang Oktober auf Instagram.

Sie und ihr kleiner Schatz hätten sich darauf geeinigt, dass er ihr in Zukunft keinen Schrecken mehr einjagen würde - das klappte wunderbar, die dreiköpfige Familie kann schon gemeinsam in die Kamera strahlen.