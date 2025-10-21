Trauer in der Schachwelt: Großmeister stirbt mit nur 29 Jahren

Charlotte (USA) - Er wurde nicht nur mit 18 Jahren Schach-Großmeister, sondern gab jedem Hobby-Spieler wertvolle Tipps in den sozialen Medien. Nun trauert die Szene um Daniel Naroditsky, der im Alter von nur 29 Jahren verstorben ist. Das gab sein Verein Charlotte Chess Center am späten Montagabend bekannt.

Daniel Naroditsky (†29) starb nur wenige Wochen vor seinem 30. Geburtstag. © Screenshot/X/FIDE_chess

"Mit großer Trauer geben wir den unerwarteten Tod von Daniel Naroditsky bekannt. Daniel war ein talentierter Schachspieler, Pädagoge und geschätztes Mitglied der Schachgemeinschaft. Er war auch ein liebevoller Sohn, Bruder und treuer Freund", hieß es auf Instagram.

Gleichzeitig bat der Verein darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu wahren. "Lasst uns Daniel ehren, indem wir uns an seine Leidenschaft für das Schachspiel und die Inspiration erinnern, die er uns allen gegeben hat", endete das Statement.

Warum der junge Mann am Sonntag so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, teilte der Klub nicht mit. Mit gerade einmal 18 Jahren hatte er sich den Status des Großmeisters im Schach erarbeitet, anschließend wurde er aber auch durch seine Tätigkeiten in den sozialen Medien bekannt und beliebt.

In seinen Tutorials holten sich Millionen von Schach-Begeisterten wertvolle Tipps für das Spiel. Auf YouTube folgten ihm fast eine halbe Million Menschen, bei Twitch waren es rund 340.000.