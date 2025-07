Die Finals in Dresden: Heute schwimmen zwei Olympiasieger in der Elbe

Dresden - Das Warten ist vorbei. Die Finals 2025 laufen. Bereits am Freitag geht's in Dresden richtig rund. Um 10 Uhr steigt in der Ballsportarena das Finale im Florett-Team-Wettbewerb der Damen, danach gibt's zum ersten Mal Medaillen.

Und geht es nach Sportminister Schuster, soll dies "die Quali" für höhere Aufgaben - sprich Olympische Spiele - in Sachsen sein. Er will einen Stempel hinterlassen und ist selbst sportbegeistert.

An den Elbwiesen präsentierten sich die Sportarten, die bis Sonntag ihre Meistertitel vergeben. Die dicken TV-Schiffe ARD und ZDF übertragen 30 Stunden in ihren Hauptprogrammen und rund 100 Stunden in vier Streams der Mediatheken.

Laura Lindemann (v.r.), Tim Hellwig, Lisa Tertsch und lasse Lührs krönte sich vor einem Jahr in Paris zu Olympiasiegern. Werden Tertsch und Lührs am Mittwoch Deutsche Meister vor der Dresdner Semperoper? © imago/Laci Perenyi

Dabei wartet am Donnerstag ab 17.15 Uhr im Bereich der Semperoper das erste Highlight. Die Triathleten gehen in der Mixed-Staffel an den Start. Mit dabei zwei Asse vom Gold-Quartett von den Spielen in Paris: Lasse Lührs (29) und Lisa Tertsch (26).

"Beim Mixed haben wir im Vergleich zu den Einzelwettbewerben am Samstag und Sonntag eine Besonderheit - wir schwimmen in der Elbe. Start ist gegenüber der Semperoper", so Oliver Schiek (54), Chef-Organisator der Triathleten.

Nach 340 Metern in Strömungsrichtung kommen die Sportler auf der Altstadt-Seite wieder an Land. Nach acht Kilometern Rad und zwei Kilometern Laufen erfolgt der Wechsel, der Schlussläufer darf sich auf das Ziel direkt vor der Semperoper freuen.

"Über die Semperoper und den Rahmen brauchen wir nicht reden - besser gehts nicht", findet Schiek.

Bei all der Vorfreude auf die viele und spannenden Wettkämpfe. Auf dem Eröffnungsdampfer wurde es kurz traurig. Moderatorin Stephanie Müller-Spirra (42) verkündete die Nachricht, dass Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (†31) am Berg tödlich verunglückt war. Die Schweigeminute dauerte lange, so geschockt war die Sportfamilie.