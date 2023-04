Surfen und Rollerfahren: Jungk tankte auf Bali Kraft!

Im Eiskanal lief's vergangenen Winter nicht so optimal für Axel Jungk (32). Wird er bis Olympia 2026 weiterfahren? © Lutz Hentschel

"Um ehrlich zu sein, habe ich bereits vorm Saisonstart gedacht: Ich arbeite jetzt auf den Urlaub hin", gestand der Skeletoni. "Die Jahre davor waren sehr anstrengend."

Stand in der Saison 2021/22 alles im Fokus der Olympischen Spiele, bei denen er am Ende Silber gewann. Danach schwitzte Jungk bei der Bundespolizei in der Ausbildung zum Kommissar, um anschließend direkt in die Saison 2022/23 zu starten. "Ich war richtig ausgelaugt."

Also hieß es vor wenigen Wochen: ab in den Flieger. Zusammen mit Nationalmannschaftskollegen Felix Keisinger (25) ging's nach Bali. "Südostasien finde ich gut, am liebsten würde ich da jedes Jahr hin", berichtet Jungk. Der allerdings an den Traumstränden nicht auf der faulen Haut lag, um die Akkus aufzufüllen.

"Die 19 Tage waren super aktiv", berichtet der Sachse. "Ich habe versucht, sehr viel zu surfen. Ich bin aber untalentiert. Habe viel Wasser geschluckt, viele Bretter abbekommen und einmal hat mir die Finne den Ellenbogen aufgeschlitzt."

Trotzdem habe es viel Spaß gemacht, weil die Jungs meistens abends rausgepaddelt sind - beim Sonnenuntergang. "Und wenn die Wellen nicht so groß waren, haben wir gequatscht und ein Bierchen getrunken."