Tim Lobinger ist tot! Der frühere Stabhochspringer stirbt im Alter von 50 Jahren

Köln - Tim Lobinger ist tot! Der ehemalige Weltklasse-Stabhochspringer ist im Alter von 50 Jahren an seiner Krebserkrankung verstorben.

Tim Lobinger (†50) war seit 2017 schwer an Leukämie erkrankt. © Instagram/timlobingerofficial (Screenshots, Bildmontage)

Nachdem zunächst die "Rheinische Post" über das Ableben des gebürtigen Nordrhein-Westfalen berichtet hatte, meldete sich inzwischen auch erstmals Tims Familie zu Wort und bestätigte gleichzeitig seinen Tod.

"Tim Lobinger ist nach schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren am 16. Februar in München verstorben", heißt es in einem Statement, das "Bild" vorliegt. Der ehemalige Profisportler sei im Kreise seiner Liebsten friedlich eingeschlafen.

"Er hat den Kampf nicht verloren, sondern auf seine Weise gewonnen", betonte die Familie von Tim und bat zugleich darum, von weiteren Anfragen zu seinem Tod abzusehen.

2017 erhielt der 50-Jährige erstmals die Diagnose, an Leukämie erkrankt zu sein. Lobinger stellte sich der Herausforderung, die ihm das Leben auftrug. Mit einer Stammzellentherapie konnte die Krankheit damals erfolgreich behandelt werden.

Im vergangenen Jahr erfolgte allerdings der schwere Rückschlag. Der Krebs war zurückgekehrt. Im Oktober erklärte der einstige Kult-Sportler schließlich, dass es wohl keine Chance mehr auf eine Genesung gebe. Der Krebs sei zu aggressiv.