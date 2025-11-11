"Gibt keine Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben": Sport-Star trauert um seine Tochter

Los Angeles (USA) - Einen tragischeren Verlust kann es im Leben junger Eltern wohl kaum geben. Der US-amerikanische Baseball-Star Alex Vesia (29) und seine Ehefrau Kayla trauern um ihre Tochter Sterling Sol.

Alex Vesia und seine Frau Kayla müssen einen unfassbar tragischen Schicksalsschlag verkraften. © Collage: Screenshots/Instagram/@alexvesia

"Unsere wundervolle Tochter ist am 26. Oktober in den Himmel gekommen", schrieb der Relief-Pitcher der Los Angeles Dodgers am Freitag zu einem herzzerreißenden Foto auf Instagram.

"Es gibt keine Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben, aber wir tragen sie in unserem Herzen und schätzen jede Sekunde, die wir mit ihr hatten", fügte der 29-Jähirge an. "Unser kleiner Engel, wir lieben dich für immer und werden dich ewig bei uns tragen."

Am 23. Oktober, unmittelbar vor dem Beginn der World Series, hatten die Dodgers ihren Werfer aus "tiefgreifenden persönlichen Familienangelegenheiten" freigestellt, ohne dabei Details zu nennen. Vesia und seine Frau erwarteten zu diesem Zeitpunkt ihr erstes Kind.

Ab dem dritten Spiel der Post-Season trugen die Teamkollegen des Dodgers-Stars seine Trikotnummer 51 auf ihren Kappen, in Spiel sechs gegen die Toronto Blue Jays schlossen sich auch die Pitcher der Gegner an.

Das Team aus L.A. hielt sich aber bedeckt: "Wir wollten einfach keinen Druck aufkommen lassen. Das hier ist so viel größer als Baseball", erklärte Franchise-Präsident Andrew Friedman inzwischen in einem Statement.