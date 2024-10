Dramatische Szene: Pferd ringt auf Rennbahn mit dem Tod, die Reaktion des Jockeys lässt Herzen schmelzen

Sydney (Australien) - Dramatische Szenen haben sich am Wochenende während eines Pferderennens im australischen Sydney abgespielt. In einem Rennen bogen die Pferde gerade auf die Zielgerade ein, als eines der Tiere plötzlich den Reiter abwarf, kollabierte und seine Beine immer wieder unkontrolliert gen Himmel schleuderte. Ganz offensichtlich rang es mit dem Tod.

Wie nach dem Wettkampf bekannt wurde, hatte das Tier offenbar eine innere Blutung erlitten. Wie durch ein Wunder überlebte "Think About it" aber. Trainer Joseph Pride sagte dem Sydney Morning Herald : "Ich habe schon Pferde gesehen, die auf diese Weise zu Boden gegangen sind und leider nicht wieder aufgestanden sind."

Bange Szenen spielten sich ab, als das Tier mit dem Tod rang und der Jockey schnell zum Kopf des Tieres eilte, um es zu beruhigen. © Screenshot/X/RacingIdentity

Wenig später konnte das Champion-Pferd die Rennbahn verlassen, Pride sein Glück am nächsten Morgen immer noch nicht fassen.

"Ich bin so froh, ihn heute Morgen zu sehen. Ich kann gar nicht glauben, dass er von dem Sturz nicht einmal Schmerzen zu haben scheint. Er hat sich überschlagen und das bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h", so der Trainer.

"Think About It" ist zudem fast an einem ganz besonderen Tag dem Tod von der Schippe gesprungen. Denn vor einem Jahr hatte das Tier am 14. Oktober den "Everest"-Preis gewonnen, das höchstdotierte Pferderennen der Welt mit einem Preisgeld von 20 Millionen Dollar (umgerechnet rund 18,5 Millionen Euro).

Im Netz, wo das Video des Sturzes und der Reaktion des Reiters um die Welt geht, wurde vor allem auch Collett gehuldigt, der sein Leben riskierte, um dem Pferd in dieser schweren Stunde beizustehen.

Beide haben sich aber schnell wieder von diesem großen Schock erholt.