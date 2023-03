Der nächste Neue aus den USA: Dresden Monarchs holen Wide Receiver Austin Mitchell!

Wide Receiver Austin Mitchell (24) bei einem Spiel der Southeastern Louisiana University. © PR Southeastern Louisiana University

Der 24-Jährige war zuletzt 2021 für die Southeastern Louisiana University aktiv und machte dort sowohl als Ballempfänger als auch als Running Back und Returner auf sich aufmerksam.

In neun Spielen fing er in seiner letzten Spielzeit 56 Pässe für 770 Yards und erzielte dabei sieben Touchdowns. Bei 18 Läufen erreichte er 132 Yards, blieb aber ohne Touchdown.

"Austin passt mit seiner Flexibilität genau in unser Anforderungsprofil. Er hat am College über Jahre seine Klasse unter Beweis gestellt, weswegen ich mir sicher bin, dass er ein wichtiger Faktor dafür sein wird, dass wir unsere Ziele in dieser Saison erreichen", erklärt Headcoach Paul Alexander (62).

2017 kam der in Plaquemine (Louisiana) geborene Mitchell unweit seiner Heimatstadt an die Southeastern Louisiana University.

In fünf Jahren für die Lions katapultierte sich der 1,76 Meter große und 79 Kilogramm schwere Wide Receiver in einige Bestenlisten seiner Hochschule.