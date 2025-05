Die Lehren aus dem ersten Saisonsieg der Monarchs

Tyler Hudson (24, o.) war nicht nur schneller als seine Gegner, er sprang auch höher. © Robby Wendrock

"Du weißt nie genau, was das andere Team vorhat. Sie haben anfangs richtig stark gespielt, vor allem ihr Quarterback. Wir haben daher ein bisschen was angepasst, waren dann in der Lage, sie zu stoppen", erklärt Headcoach Greg Seamon (69) nach dem ersten Saisonspiel.

"Wir haben uns eingespielt, hatten dann mehr Selbstvertrauen. Mit jedem Stop und mit jedem Touchdown wurde das größer. Damit haben wir das Spiel gewonnen und das ist ein gutes Zeichen für uns."

Tyler Hudson (24), Janne (26) und Joel Särkelä (24), Yazan Nasser (28) und Tofunmi Lala (22) machten die Touchdowns für die Königlichen, Florian Finke (29) verwandelte bis auf einen alle Extrapunkte und zwei Field Goals.

Vor allem Hudson hinterließ mit seinen zwei Touchdowns sowie mit mehreren klasse Kick- und Punt-Returns weit über 20 Yards jede Menge Duftmarken.