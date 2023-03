Eislöwen haben Pinguine zum Fressen gern! Gibt's in den Playoffs gleich den ersten Happen?

Leckerer Pinguin-Happen. Viermal wollen die Eislöwen zubeißen und die Serie gewinnen. © Lutz Hentschel

Das aktuelle Play-off-Motto der Dresdner lautet deshalb: "Wie's kommt, wird's gefressen."

Soll heißen: Die Gegner sind egal, sie wollen so weit wie möglich kommen. Zuerst gilt es, Krefeld mit vier Siegen aus dem Viertelfinale (best of seven) zu werfen. Am Mittwoch geht's 19.30 Uhr (SpradeTV) los. Freitag ist das erste Heimspiel (19.30 Uhr im Löwenkäfig).

Ein Schlüssel zum Halbfinal-Einzug wird sein, deren Top-Stürmer Marcel Müller (34) kaltzustellen: "Wir werden alles dafür tun, dass er so lustlos wie möglich spielt", meinte Eislöwen-Coach Petteri Kilpivaara (37).

Ein weiterer Schlüssel ist, mental den Ton anzugeben. "Gerade im ersten Spiel gilt es, den Ton setzen. Wir müssen körperlich spielen und dürfen uns nicht rumschubsen lassen", so Stürmer Timo Walther (25).

"Das haben wir zuletzt gegen sie gezeigt und mit der gleichen Einstellung müssen wir wieder rangehen."