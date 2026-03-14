DSC: Mette & Co. hatten keinen Pfeffer mehr gegen Chieri

Dresden - Laut Mette Pfeffer (20) lag es am "schweren Start" für Chieri, Patricia Nestler (24) sprach von einem "Traumstart", Alex Waibl (57) bezeichnete die ersten zwei Sätze als "überragend" und "mit das Geilste, was ich hier in der Halle je erlebt habe".

Die Energie war bei Mette Pfeffer (20) & Co. weg. © Bildmontage: Lutz Hentschel

Mit ihrer 2:0-Satzführung schnupperten die DSC-Schmetterlinge an der ganz dicken Überraschung im Hinspiel des CEV-Cup-Halbfinals. Letztlich mussten sich die Dresdnerinnen gegen das Team aus Italien nach intensiven 118 Minuten aber trotzdem 2:3 geschlagen geben.

"Die Energie war weg, wir haben ein bisschen gestruggled in der Annahme und es war einfach alles ein bisschen schwieriger", erklärte Pfeffer den Leistungsabfall in den Abschnitten drei bis fünf.

"Ich bin super stolz auf das Team. Aber es ist trotzdem bitter, der Sieg war zum Greifen nah. Wir haben darauf gehofft, hier zu Hause etwas mehr mitzunehmen", so Nestler, über den einen Punkt, der sie und ihr Team mindestens in ein vorstellbares Szenario für das Rückspiel bringt und den wohl jeder aus dem Dresdner Umfeld im Voraus direkt unterschrieben hätte.