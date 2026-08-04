Emotionale Offenbarung nach EM-Silber: Nur zwei Wochen vorher verlor sie ihr Baby

Paris (Frankreich) - Bei der Schwimm-EM gewann die Schweizer Wasserspringerin Michelle Heimberg (26) Silber vom Ein-Meter-Brett. Nur einen Tag danach offenbarte sie einen schweren Schicksalsschlag: Gerade einmal rund zwei Wochen zuvor hatte sie eine Fehlgeburt erlitten .

Michelle Heimberg (26) strahlte am Sonntag mit ihrer Silbermedaille um die Wette. Doch hinter dem Lächeln steckte auch eine tiefe Trauer. © Dimitar DILKOFF / AFP

"Diese Silbermedaille strahlt heller, als es jede Goldmedaille jemals könnte. Nicht wegen des Ergebnisses an sich, sondern wegen all dessen, wofür sie steht", schrieb die 26-Jährige in einem emotionalen Post auf Instagram.

Der Anlass für ihren Beitrag ist tragisch: "Eine Woche vor unserer Abreise zu den Europameisterschaften erhielten wir die herzzerreißende Nachricht, dass wir unser Baby ganz am Ende des ersten Trimesters verloren hatten." Gerade einmal 24 Stunden später sei sie operiert worden.

"Die letzten zwei Wochen waren sowohl körperlich als auch emotional unglaublich herausfordernd", gab die zweifache Europameisterin Einblicke in ihr aktuelles Gefühlsleben. Es habe Momente gegeben, in denen es fast unmöglich erschienen sei, auf dem Sprungbrett zu stehen.

Dass sie am Ende trotzdem eine Medaille gewonnen habe, verdanke sie auch den unglaublichen Menschen, die sie in jedem einzelnen Moment unterstützt hätten.