Schock für Sport-Moderatorin: Ehemann überschlägt sich bei Rallye und kommt mit Heli in Klinik
Västilä (Finnland) - Schock für Sport-Moderatorin Andrea Kaiser (44): Ihr Ehemann Sébastien Ogier (42) musste am Samstag nach einem heftigen Unfall bei der Rallye Finnland mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.
Wie die World Rallye Championship mitteilte, lag der französische Rennfahrer bei der WM mit seinem Beifahrer Julien Ingrassia (46) in Führung, als es am Samstag im zweiten Durchgang in Västilä zum folgenschweren Crash kam.
Dabei überschlug sich der Toyota GR Yaris Rally1 bei hoher Geschwindigkeit mehrfach und kam von der Straße ab. Zwar konnten die beiden Insassen das Auto eigenständig verlassen, dennoch wurden sie anschließend mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Tampere geflogen.
"Séb stand vor allem unter Schock, es ist nichts gebrochen", sagte Toyota-Vizeteamchef Juha Kankkunen (67) gegenüber Rally.TV und fügte an: "Sie sind mit dem Hubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus zur Untersuchung, was nach einem solchen Unfall wichtig ist."
Später am Abend meldete sich Sébastien Ogier selbst auf Instagram zu Wort. "Julien und ich wurden beide zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und werden nach dem heftigen Aufprall vorsichtshalber über Nacht dort bleiben. Aber uns geht es beiden gut, und das ist das Wichtigste", teilte er auf seinem Kanal mit.
Die WM ist für die beiden damit beendet.
Sébastien Ogier und Andrea Kaiser sind seit 2014 verheiratet
"Das ist natürlich nicht das, was wir uns für dieses Wochenende erhofft hatten, vor allem, nachdem es bisher so gut lief. Aber das Wichtigste ist, dass wir unverletzt sind – daher ein großes Dankeschön an das Team für den Bau eines so robusten Autos", zeigte sich der Rennfahrer enttäuscht, aber auch erleichtert.
Sébastien Ogier bedankte sich zudem bei seinem Beifahrer Julien Ingrassia, der sich unmittelbar nach dem Aufprall super um seinen Fahrer gekümmert habe und vor allem seiner Frau Andrea Kaiser und dem gemeinsamen Sohn (10) versichert hatte, dass es ihm gut geht.
"Wir werden uns jetzt etwas ausruhen und dafür sorgen, dass wir bald wieder voll einsatzfähig sind. Vielen Dank für all die Nachrichten, die wir erhalten haben. Viel Glück an meine Teamkollegen. Holt den Sieg nach Hause, Jungs", schrieb Ogier zudem motivierende Abschlussworte.
Der Franzose und die deutsche Sport-Moderatorin, die für Sat.1 und ProSieben vor der Kamera steht, sind seit Sommer 2014 verheiratet und wurden im Juni 2016 Eltern eines Sohnes.
Zuvor war Kaiser mit Ex-Fußballprofi und dem jetzigen BVB-Geschäftsführer Lars Ricken (50) verheiratet. Nach drei Jahren Ehe trennten sie sich im August 2013.
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