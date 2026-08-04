Trauer in der UFC-Szene: Kampfsportler stirbt im Schlaf

São Paulo (Brasilien) - Die UFC-Szene steht unter Schock: Einer ihrer beliebtesten Kämpfer ist im Alter von nur 34 Jahren auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen: Allan Nascimento (†34) erlitt im Schlaf einen Herzinfarkt und wachte nicht mehr auf.

Allan Nascimento ist im Alter von nur 34 Jahren nach einem Herzinfarkt verstorben. © Screenshot/Instagram/allanpuroosso

Das teilte die UFC am Montag mit. Demnach sei der Fliegengewichts-Kämpfer bewusstlos in seinem Bett gefunden worden, nachdem er ganz offensichtlich während des Schlafs einen Herzstillstand bekommen hatte.

Ärzte hätten noch versucht, das Leben des Sportlers zu retten, doch alle Bemühungen der Mediziner blieben ohne Erfolg. Sie konnten den Brasilianer nicht zurück ins Leben holen.

"Unsere Gedanken und tiefste Anteilnahme gelten in dieser unglaublich schweren Zeit Allans Familie, Freunden, Teamkollegen und Angehörigen", schrieb die UFC auf ihrer X-Seite.

Bereits seit 2011 war Allan Nascimento MMA-Profi, holte dabei 22 Siege und musste sieben Niederlagen einstecken.

Noch am 20. Juni hatte der Brasilianer bei der UFC-Fight-Night in Las Vegas im Käfig gestanden. Er trug den Spitznamen "Puro Osso" ("Knochen pur") und war ein sogenannter "Grappler", dessen Stärken vor allem im Ringen und Bodenkampf lagen.