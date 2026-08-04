Trauer in der UFC-Szene: Kampfsportler stirbt im Schlaf
São Paulo (Brasilien) - Die UFC-Szene steht unter Schock: Einer ihrer beliebtesten Kämpfer ist im Alter von nur 34 Jahren auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen: Allan Nascimento (†34) erlitt im Schlaf einen Herzinfarkt und wachte nicht mehr auf.
Das teilte die UFC am Montag mit. Demnach sei der Fliegengewichts-Kämpfer bewusstlos in seinem Bett gefunden worden, nachdem er ganz offensichtlich während des Schlafs einen Herzstillstand bekommen hatte.
Ärzte hätten noch versucht, das Leben des Sportlers zu retten, doch alle Bemühungen der Mediziner blieben ohne Erfolg. Sie konnten den Brasilianer nicht zurück ins Leben holen.
"Unsere Gedanken und tiefste Anteilnahme gelten in dieser unglaublich schweren Zeit Allans Familie, Freunden, Teamkollegen und Angehörigen", schrieb die UFC auf ihrer X-Seite.
Bereits seit 2011 war Allan Nascimento MMA-Profi, holte dabei 22 Siege und musste sieben Niederlagen einstecken.
Noch am 20. Juni hatte der Brasilianer bei der UFC-Fight-Night in Las Vegas im Käfig gestanden. Er trug den Spitznamen "Puro Osso" ("Knochen pur") und war ein sogenannter "Grappler", dessen Stärken vor allem im Ringen und Bodenkampf lagen.
Trainingspartner Charles Oliveira findet bewegende Worte für den Verstorbenen
Zahlreiche Kollegen trauerten nach Bekanntwerden seines Todes öffentlich um den Brasilianer, darunter sein Trainingspartner Charles Oliveira (36).
Er schrieb in seiner Instagram-Story: "Heute habe ich einen Bruder verloren, den mir der Kampf geschenkt hat. Danke, dass du immer an meiner Seite warst, dass wir uns die Matte und den Ring geteilt haben und für all die Worte. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich dich an meiner Seite hatte, Bruder – beim Training, in den Ecken und bei den Plaudereien. Ich liebe dich, Kleiner, du bist der Hammer."
Dazu teilte der MMA-Kämpfer zahlreiche Fotos und Videos mit dem Verstorbenen. Allan Nascimento selbst hatte sich am 21. Juli das letzte Mal mit einem Post bei Instagram gemeldet und Videos von seinem Aufenthalt in Las Vegas geteilt.
Trainiert hatte der Brasilianer in der Chute Boxe Academy.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/allanpuroosso