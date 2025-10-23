Ergebnisse zur Aufarbeitung des Turn-Skandals lassen auf sich warten: "In hohem Maße unrealistisch"

Stuttgart - Eine Arbeitsgruppe soll Missstände an den Turnstützpunkten in Stuttgart und Mannheim aufarbeiten. Ergebnisse wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, sagt nun ein Gruppenmitglied - und nennt Gründe.

Der Turn-Skandal hat vor allem den Stützpunkt in Stuttgart Ende vergangenen Jahres erschüttert. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Die öffentliche Erwartung, die Kommission könne bis Ende 2025 konkrete Erkenntnisse bekanntgeben, sei "in hohem Maße unrealistisch", sagte ihr Mitglied Carmen Borggrefe (50) bei einer Sitzung des Sport-Ausschusses im Landtag von Baden-Württemberg.

Aktuell könne sie auch noch keine Prognose abgeben, bis wann die Arbeitsgruppe ihren Auftrag erledigen könne. Die Kommission habe begonnen, Interviews mit ehemaligen und aktuellen Athleten und Athletinnen, Trainern und Trainerinnen sowie Funktionären an den Stützpunkten zu führen, erklärte die Professorin von der Universität Stuttgart.

Insgesamt wollen sie und zwei weitere Wissenschaftler mehr als 30 solche Interviews führen.

Ihr sei bewusst, erklärte Borggrefe, dass "ein hohes Interesse an einer schnellen Aufarbeitung der Missstände und der Einleitung präventiver Maßnahmen besteht", sagte sie. Diese Arbeit brauche aber Zeit. Die Arbeitsgruppe war im Frühjahr vom Landessportverband Baden-Württemberg einberufen worden.