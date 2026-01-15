Nach Flugzeugabsturz: Einbrecher machen fette Beute in Haus von totem Rennfahrer (†55)

Mooresville (North Carolina) - Dieser Einbruch ist an Geschmacklosigkeit wohl kaum zu überbieten: Im Dezember starben der ehemalige NASCAR-Rennfahrer Greg Biffle (†55) und seine Familie bei einem Flugzeugabsturz . Inzwischen sollen Gauner in sein Haus eingedrungen sein und fette Beute gemacht haben.

Ex-Rennfahrer Greg Biffle (†55) wurde im Dezember bei einem Flugzeugabsturz aus dem Leben gerissen. © Ralph Freso/AP/dpa

Der Diebeszug ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag, wie laut ESPN aus dem Polizeibericht des Iredell County Sheriff's Office hervorgeht.

Demnach sollen der oder die Täter einen Safe in dem Anwesen geknackt und 30.000 Dollar in bar (etwa 25.780 Euro) mitgenommen haben. Zudem seien ein Rucksack, mehrere Waffen sowie Erinnerungsstücke entwendet worden.

Zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt sollen sich keine anderen Personen in dem Haus befunden haben, während bis zum 7. Januar definitiv noch nichts gefehlt habe.

Noch konnte die Polizei keine Verdächtigen festnehmen oder identifizieren, wie Ermittler Darren Campbell erklärte. "Wir arbeiten an dem Fall und warten momentan auf ein paar digitale Beweismittel", so der Sheriff weiter.