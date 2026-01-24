Kollaps-Schock: UFC-Kämpfer bricht nach Wiegen zusammen
Las Vegas (USA) - Das sah gar nicht gut aus: Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Cameron Smotherman (28) hat vor dem Fight-Event "UFC 324" im US-amerikanischen Las Vegas für einen Schockmoment gesorgt. Beim offiziellen Wiegen am Freitag brach der 28-Jährige zusammen.
Der Bantamgewichtler hielt das Limit bis 61 Kilogramm ein und verließ daraufhin wieder die Waage, als er plötzlich zu Boden sackte und offenbar das Bewusstsein verlor.
"Oh nein, oh verdammt. Was ist passiert?", reagierten Kommentatoren und Experten im Livestream der MMA-Organisation geschockt. Wenig später war weiter zu hören: "Das ist kein gutes Zeichen. Immerhin konnte er sich noch etwas mit den Händen abfangen und er ist nicht mit dem Gesicht aufgeschlagen."
Das medizinische Team reagierte umgehend, begab sich auf die Bühne und versorgte den Kämpfer, der nach wenigen Sekunden wieder zu sich kam, aber noch deutlich benommen wirkte.
Anschließend wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen bislang keine Informationen vor.
X-Video zeigt Kollaps von MMA-Kämpfer Cameron Smotherman
Eigentlich sollte der US-Amerikaner im Vorprogramm des Hauptkampfes zwischen Justin Gaethje (37) und Paddy "The Baddy" Pimblett (31) gegen Ricky Turcios (32) antreten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sei der Kampf infolge des Kollapses jedoch abgesagt worden. Offiziell bestätigt wurde dies vom Veranstalter allerdings noch nicht.
Titelfoto: Screenshot/Instagram,lilcampster