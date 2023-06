Formel-1-Star spricht offen über Essstörung

Monaco - Mutiges Statement! Der Formel-1 -Fahrer Daniel Ricciardo (33) spricht offen über die Schattenseiten des Profisports und bekennt sich zu psychischen Problemen. Dabei ist er in der Sportwelt längst nicht allein mit dem Problem.

Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo (33) durchlebte eine harte Zeit. © Matthias Schrader/AP/dpa

Der Profisport ist knallhart und kennt keine Schwäche:

Wie das Portal "RaceFans" berichtet, hat nun ein weiteres bekanntes Gesicht mit einem Tabu gebrochen und sich in aller Öffentlichkeit zu seinen psychischen Problemen bekannt.

Der Australier Daniel Ricciardo (33), der aktuell als Ersatzfahrer bei Red Bull unter Vertrag steht, spricht über seine schwierige persönliche Situation. Dabei beruft er sich auf das vergangene Jahr, als er noch für McLaren an den Start ging.

Der Rennfahrer habe mit Essstörungen zu kämpfen gehabt, was er im Nachhinein auch mit seiner enttäuschenden sportlichen Bilanz, dem zwölften Platz in der Fahrerwertung, in Verbindung bringt.

"Ich will nicht zu weit gehen und sagen: Ja, ich war depressiv oder so, aber ich habe sicherlich nicht immer so viel gegessen. Ich glaube, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt", macht Ricciardo keinen Hehl aus seiner gesundheitlichen Situation vor wenigen Monaten.