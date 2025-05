Überraschender Rücktritt von Formel-1-Boss: Das ist der wahre Grund

Für beide gilt die Unschuldsvermutung. Gemeinsam sind sie Direktoren des Nachwuchsteams Hitech GP, das auch in der Formel 2 und Formel 3 aktiv ist, und im Sommer 2026 in die Formel 1 einsteigen wollte. Das lehnte die FIA allerdings ab. Oliver Oakes gründete das Unternehmen 2015.

Er soll im Knast sitzen, es besteht Verdacht auf die Übertragung kriminellen Eigentums. Die Metropolitan Police hat Anklage wegen Geldwäsche erhoben. Zwei Tage nach seiner Festnahme gab es eine Anhörung am Amtsgericht, danach wanderte der 37-Jährige in U-Haft.

Denn wie der " Telegraph " berichtet, soll sein Bruder und Geschäftspartner William Oakes (37) bereits am 1. Mai in der Nähe des Silverstones Parks mit einer großen Menge Bargeld festgenommen worden sein.

Pilot Jack Doohan (22) wurde nach nur sechs Rennen bei Alpine rausgeworfen. © Joel Carrett/AAP/dpa

Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde Dmitry Mazepin, der ein enger Vertrauter Wladimir Putins (72) sein soll, von der britischen Regierung sanktioniert.

Drei Tage später kaufte William Oakes mit einem neu aufgebauten Unternehmen die Anteile Mazepins an Hitech GP.

Ob diese Umstände mit der jetzigen Verhaftung zu tun haben, ist noch völlig offen. Aktuell richten sich die Vorwürfe auch nur gegen William, nicht Oliver Oakes.

Unklar ist auch, wie es mit den Teams in der Formel 2 und Formel 3 (Hightech TGR) weitergeht. Am Wochenende stehen Rennen in der italienischen Emilia Romagna in Imola auf dem Programm.

Nach dem Rücktritt von Oakes bei Alpine schmiss das Team den australischen Fahrer Jack Doohan (22) nach nur sechs Rennen raus.

Für die kommenden fünf Rennen wird er durch Franco Colapinto (21) ersetzt.