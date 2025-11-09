Franziska van Almsick offenbart: "Ich wollte nie reich und berühmt sein"

Berlin - Sie war das sportliche Wunderkind der DDR. Doch der Preis war hoch: Erst Jahre später findet Franziska van Almsick (47) den Mut, zu sich selbst zu stehen.

Franziska van Almsick (47) musste als Teenagerin zur Therapie. © Henning Kaiser/dpa

Sie war erst 14, als sie 1992 durch die Olympischen Spiele in Barcelona zur Heldin wurde. Medaille um Medaille schwamm sie sich in die Herzen der Menschen.

Doch die wachsende Aufmerksamkeit nach ihren Schwimmerfolgen wurde für sie mit der Zeit zur Belastung. Wie sie gegenüber BILD verrät, spielte sich ihr Leben fast ausschließlich in der Öffentlichkeit ab, private Momente gab es kaum noch.

"Ich wollte immer Olympiasiegerin werden. Reich und berühmt zu sein, stand nicht auf meiner Agenda", so van Almsick.

Was es wirklich bedeutet, berühmt zu sein, konnte sie als Teenager damals kaum verstehen. Durch den enormen Druck und die hohen Erwartungen geriet Franziska in eine schwerwiegende Essstörung. Sie ging zur Therapie.

"Ich dachte, ich hätte ein Problem mit dem Essen. Zehn Wochen Therapie und es ging nie ums Essen", erklärte die 47-Jährige. Vielmehr ging es um ihre Gefühle, um Selbstbestimmung und darum, sich selbst zu akzeptieren. Ängste vor Misserfolg und die Bewertung durch die Öffentlichkeit hinterließen bei ihr "Narben".