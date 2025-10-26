Kurioser Doping-Freispruch: Triathlon-Star wird nicht gesperrt, weil sie Sex hatte!

Genf (Schweiz) - Dieser Freispruch ist kurios! In der Vergangenheit versuchten viele Doping-Sünder, ihre Vergehen mit abenteuerlichen Ausreden zu begründen. Im Fall der Schweizer Triathletin Imogen Simmonds (32) machte das zunächst einen ähnlichen Anschein, doch jetzt hatte sie mit ihrer Sex-Begründung Erfolg.

Imogen Simmonds (32) konnte nachweisen, dass ihr positiver Dopingtest auf Sex mit ihrem Freund zurückzuführen war. © IMAGO / Lehtikuva

Die Europameisterin von 2019 wurde am 8. Dezember 2024 im Rahmen der Ironman-Weltmeisterschaft in Neuseeland positiv auf die Substanz Ligandrol getestet. Sie bewirkt einen schnellen Muskelaufbau und wird somit als leistungssteigernd eingestuft.

Die Schweizerin zeigte sich geschockt, als sie am 5. Februar dieses Jahres über das Ergebnis informiert wurde. "Zu dieser Zeit brach die Welt, die ich mir während meiner gesamten beruflichen Laufbahn aufgebaut hatte, zusammen. Der Verlust meiner Identität und das Verschwinden meiner Würde haben mir enorme Schmerzen und Turbulenzen bereitet", sagt sie nun im Nachgang auf ihrem Instagram-Profil.

Simmonds konnte sich den positiven Test nicht erklären und stellte selbst Nachforschungen an, wie die Substanz in ihren Körper gelangen konnte. Gemeinsam mit ihrem Anwalt kam sie am Ende zu dem Schluss, dass sie durch Sex mit ihrem Freund mit dem Dopingmittel "kontaminiert" wurde.



Er hatte Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen, in denen die Substanz enthalten war, die Triathletin hatte aber keine Kenntnis von seiner Einnahme. Was zunächst höchst abenteuerlich klang, überzeugte am Ende die ITA (International Testing Agency), sodass die 32-Jährige nun von jeglichem Vorwurf des Dopings freigesprochen wurde.