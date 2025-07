Ex-Sport-Star ermordet Schwiegervater, seine Affäre verrät ihn vor Gericht

USA - Vom Sport-Star zum eiskalten Killer: Sieben Jahre spielte Dan Serafini (51) in der US-amerikanischen MLB, der besten Baseball-Liga der Welt. Doch von den verdienten Millionen blieb nach dem Karriereende nicht viel übrig. Deshalb richtete er schließlich eine Waffe auf seine Schwiegereltern - und drückte ab.

Alles in Kürze

Der ehemalige Baseball-Profi Dan Serafini (heute 51) muss jetzt für lange Zeit ins Gefängnis. (Archivfoto) © Foto von ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am Montag wurde der frühere Pitcher der Minnesota Twins wegen Mordes an seinem Schwiegervater Robert Gary Spohr (†70) und versuchten Mordes an dessen Frau Wendy Wood (†68) sowie Einbruchs für schuldig befunden, wie ABC News berichtet.

Der langjährige Spitzenathlet soll sich am 5. Juni 2021 in das Haus der Familie am Lake Tahoe im Bundesstaat Kalifornien geschlichen und ganze drei Stunden auf seine späteren Opfer gewartet haben.

Als seine Schwiegereltern eintrafen, habe er beiden in den Kopf geschossen und sei geflüchtet. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich demnach auch zwei Kinder im Alter von drei Jahren und acht Monaten im Anwesen.

Robert starb noch vor Ort, während seine Gattin den Angriff zunächst überlebte. 2023 nahm sie sich allerdings das Leben. Laut ihren Angehörigen seien das erlittene Trauma und der Tod ihres Mannes dafür verantwortlich gewesen.

Der heimtückischen Attacke soll ein Streit über Geld im Zusammenhang mit der Renovierung einer Ranch im Wert von umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro vorausgegangen sein.