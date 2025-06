Abstieg mit null Punkten! Das ist der schlechteste Fünftligist Deutschlands

Alles in Kürze

Vereinsvorstand Christian Blanck (47) gab in der Rückrunde auch den Trainer des Rostocker FC. © Matthias Koch/dpa

Christian Blanck ist 47 Jahre alt, eigentlich Trainer und lief zuletzt 2014 für die Herren in der Kreisliga auf.

Doch im Saisonfinale seines Rostocker FC holte Blanck notgedrungen selbst die Schuhe raus, nominierte sich für den Sturm.

Das 0:8 bei TeBe Berlin konnte auch er nicht verhindern, sang- und klanglos gehen die Rostocker in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern runter.

Dort, wo sie vor Saisonbeginn ohnehin eigentlich antreten wollten. Die Statuten erlaubten lediglich eine Rückversetzung in die drei Ligen tiefere Landesklasse. Also biss der Rostocker FC in den sauren Apfel und zog die Saison auf Gedeih und Verderb durch!

Mit einem Team, das der Liga nicht gewachsen war und Auflösungserscheinungen zeigte. Nach dem Absprung eines Investors fehlte die Kohle, ein kompletter Kaderumbruch war unausweichlich:

24 Spieler gingen, 32 Akteure kamen. Und das größtenteils aus unteren Ligen, der zweiten Mannschaft oder der eigenen Jugend. Viele Spieler pendelten täglich aus Berlin, der Aufwand wurde schnell zu groß.