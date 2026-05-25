25.05.2026 18:10 Nach Pokalsieg: Heimfans lauern Stürmer auf und überfallen ihn und seinen Vater

Nach dem Sieg der SG Sonnenhof Großaspach im WFV-Pokalfinale haben mutmaßliche Fans der Stuttgarter Kickers Großaspach-Stürmer Michael Kleinschrodt ausgeraubt.

Von Aliena Rein

Stuttgart - Mit einem 4:1-Erfolg gegen die Stuttgarter Kickers feierte die SG Sonnenhof Großaspach kurz nach dem Aufstieg in die 3. Liga auch noch den Sieg im WFV-Pokal und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal. Doch für Stürmer Michael Kleinschrodt (30) endete der Abend nicht mit einer Feier, sondern in einer Katastrophe: Der 30-Jährige wurde gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zum Auto mutmaßlich von gegnerischen Fans angegriffen und ausgeraubt.

Die Pokalfeier der SG Sonnenhof Großaspach wurde von einem schlimmen Zwischenfall überschattet. © IMAGO / kolbert-press Das berichtete zunächst die Backnanger Kreiszeitung, die Polizei Stuttgart bestätigte den Vorfall auf TAG24-Nachfrage. Demnach war der Torschütze zum 1:0 nach dem Spiel gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg zum Parkplatz, als er von rund zehn bis 15 Personen in Fankleidung der Stuttgarter Kickers abgepasst und überfallen wurde. Kleinschrodt wurde bei dem Angriff geschlagen und getreten, zudem wurde ihm die Sporttasche entrissen. Beim Fluchtversuch verlor der Stürmer Handy und Portemonnaie, alle drei Gegenstände nahmen die Täter an sich. Zumindest die Geldbörse erhielt er später zurück, das Bargeld war allerdings entwendet worden. Fußball "Plötzlich lag ich auf dem OP-Tisch": Sascha Mölders landet in Klinik Der 30-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sein 65-jähriger Vater stürzte bei dem Versuch, seinen Sohn zu schützen und zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Stuttgarter Kickers verurteilen Gewalt gegen Michael Kleinschrodt