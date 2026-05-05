Fußball-Tragödie: 29-jähriger Landesliga-Kicker stirbt nach Spiel
Kilb (Österreich) - Der niederösterreichische Fußball ist durch einen tragischen Todesfall erschüttert worden.
Wie der ASK Ybbs tags darauf bekannt gab, sei der Stammspieler Robert Kaminger (†29) nach dem Landesliga-Derby gegen den SCU GLD Kilb am Sonntag unerwartet verstorben.
Demnach habe der 29-Jährige in der 52. Minute über stechende Brustschmerzen geklagt, weshalb die Betreuer sofort eingegriffen und ihn zunächst vom Spielfeld begleitet hätten. In der Kabine habe sich der Zustand des Kickers jedoch weiter verschlechtert, zudem sei es zu Übelkeit gekommen, weshalb der Notruf verständigt und er in ein Krankenhaus gebracht worden sei.
Den Vereinsangaben zufolge hätten die Ärzte das Leben des Mannes allerdings nicht mehr retten können.
ASK Ybbs trauert um Spieler Robert Kaminger
Klub-Präsident Christian Eplinger zeigte sich tief betroffen vom tragischen Verlust und erklärte: "Es ist eine Tragödie. Unsere Gedanken und unser aller Mitgefühl sind bei der Familie. In solchen Momenten wird der Fußball zur absoluten Nebensache."
Auch der Verein selbst verabschiedete sich in der Mitteilung vom Montagnachmittag mit rührenden Worten: "Auf dem Platz stets kämpferisch, fair und engagiert, abseits des Rasens ruhig, hilfsbereit und ein Fixpunkt in unserer Mannschaft. Besonders schmerzlich ist dieser Verlust auch für seinen Zwillingsbruder Thomas, der ebenfalls das Trikot des ASK Ybbs trägt."
Abschließend hieß es darin: "Lieber Robert, wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden."
Titelfoto: Benjamin Liss/dpa