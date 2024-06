An seinem Geburtstag! Loris Karius feiert Traumhochzeit mit seiner Diletta

Vulcano (Italien) - Genau an seinem Geburtstag gab er seiner großen Liebe das Jawort! Der deutsche Fußballer Loris Karius (31) und die italienische Influencerin Diletta Leotta (32) haben sich am gestrigen Samstag in einer romantischen Zeremonie in Italien getraut - und dabei blieb kein Auge trocken.