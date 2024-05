Gemeinsame Liebes-Zukunft in Bella Italia? Deutscher Keeper braucht neuen Job!

Newcastle upon Tyne (England) - Luftveränderung für die Familie? Loris Karius (30) muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen, für den deutschen Keeper geht es bei Newcastle United nicht mehr weiter. Die Liebe könnte ihn nun in sonnigere Gefilde ziehen.

In der abgelaufenen Spielzeit kam er lediglich einmal in der Premier League zum Einsatz - und das, obwohl Stammkraft Nick Pope (32) fast die komplette zweite Saisonhälfte verletzungsbedingt verpasst hat. Nummer zwei Martin Dubravka (35) erhielt stets den Vorzug vor Karius.

Im August 2023 haben der Fußballer und die Moderatorin mit Töchterchen Aria Zuwachs bekommen. © Screenshot/Instagram/dilettaleotta

Räumlich waren die frischgebackenen Eltern in den vergangenen Monaten jedoch oft weit voneinander entfernt: "Getrennt zu leben ist nicht einfach, wir sind beide mit der Arbeit beschäftigt. An unseren freien Tagen versuchen wir, uns zu sehen, aber das gelingt uns nicht immer. Manchmal treffen wir uns einmal in der Woche, manchmal weniger", so der Torwart.

Ein Wechsel in die Serie A könnte das Problem lösen. In der Vergangenheit wurde der frühere U21-Nationalkeeper bereits mit Inter Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht, zudem ist inzwischen die Berateragentur des italienischen Ex-Profis Claudio Marchisio (38) für ihn zuständig.

"Sicherlich wäre es eine hervorragende Lösung, wenn es gute Optionen für mich gäbe, unabhängig von der Nähe zu meiner Familie", erklärte Karius zu einem möglichen Transfer.

"Ich habe die Serie A immer verfolgt und sie fasziniert mich sehr, aber es ist noch zu früh, um über die Zukunft zu sprechen", lautete seine Einschätzung im März. Nun ist die Zeit für eine Entscheidung allerdings gekommen. Wird es eine für die Familie?